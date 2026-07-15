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Баутиста-Агут — о завершении карьеры: нужно уйти из тура в подходящий момент

Баутиста-Агут — о завершении карьеры: нужно уйти из тура в подходящий момент
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Экс восьмая ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут высказался о завершении профессиональной карьеры.

«Наступает момент, когда твоё тело и разум говорят «хватит». Нужно уметь прислушиваться к себе и уйти из тура в подходящий момент. Думаю, что физически я уже не в той форме, что раньше. С учётом состояния моего тела я не могу выдерживать по четыре‑пять матчей в неделю. Пора.

Очень ценю стабильность, которую имела моя карьера: возможность играть весь календарь, не беспокоясь о рейтинге, и получать удовольствие от того, что был среди лучших игроков мира. Оглядываясь назад, я по-настоящему ценю, как тяжело было добиться того, что достиг», — приводит слова Баутиста-Агута пресс-служба ATP.

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