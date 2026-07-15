Роберто Баутиста-Агут рассказал, какие достижения считает главными в своей карьере

Экс восьмая ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут рассказал, какие достижения считает самыми важными в своей карьере.

«Я был в топ‑100 в течение 16 лет, и около 10 из них я практически находился в топ‑20, а это самое сложное, потому что всегда бывают травмы, тяжёлые отрезки и даже личные испытания. Думаю, суметь удерживаться там столь долго — главное достижение моей карьеры, проведя 10 лет среди 20 лучших в мире.

Моей целью было попасть в топ‑100, затем в топ‑50, позже в топ‑20 и, наконец, в топ‑10. Это потребовало много труда, но мне удалось добиваться этих целей одну за другой. Выиграл титул на траве, затем на грунте; потом захотел победить и на харде, и в залах. Это были вызовы, которые я себе поставил и сумел преодолеть.

Помню, что в тот период я играл очень хорошо. В 2018 году я дошёл до полуфинала в Галле, но поскользнулся, порвал мышцу живота и пропустил Уимблдон. После той травмы и пропуска Уимблдона я в следующем году вышел в полуфинал — так странно складываются вещи в теннисе», — приводит слова Баутиста-Агута пресс-служба ATP.