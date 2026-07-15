Баутиста-Агут — о «Большой тройке»: они были главной движущей силой в развитии тура

Экс восьмая ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут рассказал, что матчи против Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера остаются одними из самых ценных воспоминаний в его карьере.

«Думаю, они были главной движущей силой в развитии тура в целом. Они подняли уровень тенниса до такого, какого никто раньше не достигал. Впервые сыграв с Рафой, Новаком и Роджером, я был в шоке: «Вау! Как я буду с ними играть?» Первые несколько встреч были потрясением из‑за их скорости, агрессии, уровня игры, физики и силы. Это было ошеломляюще», — приводит слова Баутиста-Агута пресс-служба ATP.

Напомним, 38-летний Баутиста-Агут заявил о завершении карьеры 13 июля после участия в выставочном матче в Испании.