15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Баутиста-Агут — о «Большой тройке»: они были главной движущей силой в развитии тура

Баутиста-Агут — о «Большой тройке»: они были главной движущей силой в развитии тура
Комментарии

Экс восьмая ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут рассказал, что матчи против Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера остаются одними из самых ценных воспоминаний в его карьере.

«Думаю, они были главной движущей силой в развитии тура в целом. Они подняли уровень тенниса до такого, какого никто раньше не достигал. Впервые сыграв с Рафой, Новаком и Роджером, я был в шоке: «Вау! Как я буду с ними играть?» Первые несколько встреч были потрясением из‑за их скорости, агрессии, уровня игры, физики и силы. Это было ошеломляюще», — приводит слова Баутиста-Агута пресс-служба ATP.

Напомним, 38-летний Баутиста-Агут заявил о завершении карьеры 13 июля после участия в выставочном матче в Испании.

Материалы по теме
Роберто Баутиста-Агут рассказал, какие достижения считает главными в своей карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android