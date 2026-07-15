Янник Синнер — лидер Уимблдона-2026 по эйсам, Штруфф обогнал Зверева и Бублика

Статистическая платформа Opta Ace представила рейтинг лидеров по эйсам (подачи навылет) Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде. Его возглавил двукратный чемпион турнира первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Теннис. Уимблдон-2026. Мужчины. Лидеры по эйсам за турнир:

1. Янник Синнер (Италия) – 128 (дошёл до финала).

2. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 112 (дошёл до четвертьфинала).

3. Александр Зверев (Германия) – 104 (дошёл до финала).

3. Александр Бублик (Казахстан) – 104 (дошёл до 1/8 финала).

4. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 96 (дошёл до четвертьфинала).

Видео: крупные штрафы на Уимблдоне.