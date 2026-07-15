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Каролина Мухова — лучшая на Уимблдоне-2026 по эйсам, Арина Соболенко замкнула топ-5

Каролина Мухова — лучшая на Уимблдоне-2026 по эйсам, Арина Соболенко замкнула топ-5
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Статистическая платформа Opta Ace представила рейтинг лидеров по эйсам Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде. Его возглавила финалистка турнира шестая ракетка мира чешка Каролина Мухова.

Теннис. Уимблдон-2026. Женщины. Лидеры по эйсам за турнир:

1. Каролина Мухова (Чехия) – 45 (дошла до финала).
2. Линда Носкова (Чехия) – 43 (дошла до финала).
3. Наоми Осака (Япония) – 37 (дошла до четвертьфинала).
4. Кори Гауфф (США) – 28 (дошла до полуфинала).
5. Арина Соболенко (Беларусь) – 26 (дошла до 1/8 финала).
5. Аманда Анисимова (США) – 26 (дошла до третьего круга).

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