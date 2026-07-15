19-летний Рафаэль Ходар прокомментировал участие в Кубке Лэйвера — 2026

25-я ракетка мира 19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар прокомментировал попадание в состав сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2026. Ходар, в частности, сыграет вместе с Карлосом Алькарасом, Александром Зверевым, Флавио Коболли и Якубом Меншиком.

«Кубок Лэйвера не похож ни на один другой теннисный турнир, и я с нетерпением жду возможности стать частью сборной Европы. В детстве ты наблюдаешь за такими игроками и мечтаешь однажды оказаться с ними в одной команде. Получить такой шанс — это нечто особенное. Я сделаю всё возможное, чтобы внести свой вклад и помочь сборной Европы вернуть Кубок», — приводит слова Ходара пресс-служба турнира.

В 2026 году Кубок Лэйвера вернётся в Лондон и на арену The O2, где в 2022 году Роджер Федерер сыграл свой последний матч в карьере. Соревнования пройдут с 25 по 27 сентября.