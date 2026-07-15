Турсунов — о работе с Бердиным: в таком возрасте важно, чтобы кто-то постоянно ездил рядом

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал о работе с 15-летним российским теннисистом Никитой Бердиным.

– Какие полноценные проекты у вас сейчас есть? Кого ведёте?

– Уже не тренирую практически на постоянке, но всё равно много работаю. Из Красноярска я лечу в Бразилию, там с мальчиком 15 лет занимаюсь, с Никитой Бердиным. Он очень хорошо играет для своего возраста, сейчас играет турниры ITF.

Пока что ему помогаю, но это всё тоже под вопросом. Ему нужен тренер на постоянной основе, который ездил бы с ним минимум по 40 недель в году. В таком возрасте важно, чтобы кто-то постоянно ездил рядом и вправлял мозги. Помню, и с Ариной Соболенко, когда ей было 21–22, уезжаешь на неделю, возвращаешься — и ощущение потом, что игрок начинает потихоньку разваливаться. Что-то меняется, уезжая, создаёшь себе больше работы, а потом всё приходится восстанавливать.

Поэтому мне казалось, что в тот момент карьеры нужно быть постоянно рядом, чтобы тушить все эти возгорания сразу, всё поддерживать. За неделю уже порядочный костёр мог загореться, — сказал Турсунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.