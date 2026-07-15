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Дмитрий Турсунов заявил, что Арине Соболенко не хватает стабильных соперниц в туре

Дмитрий Турсунов заявил, что Арине Соболенко не хватает стабильных соперниц в туре
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Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов заявил, что четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко не хватает стабильных соперниц в туре.

– Сейчас Арина Соболенко набрала очень хорошую стабильность. Она самая стабильная в женском туре?
– Ей не хватает таких стабильных соперниц в женском туре, условно, если бы Елена Рыбакина так же стабильно работала бы три-четыре года, она тоже сейчас была рядом с ней. А у неё мы видим эти все всплески — то она играет, то не играет.

Понятное дело, что есть какие-то причины — у всех есть причины, но другой вопрос, как ты с ними справляешься. Важно, как выстраиваешь жизнь вокруг тенниса. У многих это не выходит, а вот у Арины это очень хорошо получается, — сказал Турсунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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