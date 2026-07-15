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Фото: Мирра Андреева сильно покраснела после вопроса тренера про «Секс на пляже»

Фото: Мирра Андреева сильно покраснела после вопроса тренера про «Секс на пляже»
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сильно смутилась после вопроса от своего тренера Кончиты Мартинес.

Это произошло в видео на YouTube-канале What The Vlog. Мирра вместе со спикерами обсуждала любимые алкогольные коктейли. Андреева назвала «Порнстар Мартини», после чего последовал вопрос от Кончиты.

Кончита Мартинес: Ты когда-нибудь пробовала коктейль «Секс на пляже»? Ну, я имею в виду… Ты понимаешь. Что такое «Секс на пляже»? Ты должна знать, давай. Пробовала?
Мирра Андреева: Нет (сильно покраснела, закрылась руками и засмеялась).

Фото: What The Vlog

Фото: What The Vlog

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