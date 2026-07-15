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«Это действительно круто». Пегула — о выходе игроков на Центральный корт Уимблдона

«Это действительно круто». Пегула — о выходе игроков на Центральный корт Уимблдона
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула считает, что выход игроков на Центральный корт Уимблдона выглядят круто. В отличие от других крупных турниров, имена игроков не объявляются по громкоговорителю при входе на Центральный корт.

«Мне кажется, это действительно круто, как они это сделали. Парни активируют дверь и одновременно распахивают её, и получается этот грандиозный выход с вашим противником.

Мне показалось очень крутым, что они ничего не объявляют, и ты просто выходишь на этот очень красивый травяной корт, и все начинают аплодировать. Мне кажется, было бы здорово сфотографировать нас с Кори, когда мы одновременно выходим. Было бы круто повесить это в рамку. Это нечто совершенно отличное от всего остального, чего нет ни на одном другом турнире», — приводит слова Пегулы Tennis Head.

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