«Было обидно пропустить выступление в Сан-Франсиско». Пол — об участии на Кубке Лэйвера

24-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался об участии на Кубке Лэйвера — 2026. Вместе с Полом за команду мира сыграют американцы Лёнер Тьен, Тейлор Фриц, Бен Шелтон, Александр Бублик (Казахстан) и Алекс де Минор (Австралия).

«Я в восторге от возможности выступать за Команду мира в Лондоне. Мне было обидно пропустить выступление под руководством Андре и Патрика Рафтера в Сан‑Франциско, так что я очень рад вернуться. Знаю, что делает Кубок Лэйвера особенным, и ничто не сравнится с тем, чтобы делить скамейку с этими ребятами», — приводит слова Пола пресс-служба турнира.

В 2026 году Кубок Лэйвера вернётся в Лондон и на арену The O2, где в 2022 году Роджер Федерер сыграл свой последний матч в карьере. Соревнования пройдут с 25 по 27 сентября.