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Тьен — о Кубке Лэйвера: возможность быть частью команды никогда не воспринимаю как должное

Тьен — о Кубке Лэйвера: возможность быть частью команды никогда не воспринимаю как должное
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15-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен рассказал, что для него значит выступление в составе команды мира на Кубке Лэйвера — 2026.

«Для меня большая честь быть выбранным Андре, и особенно важно представлять команду мира. Теннис часто бывает индивидуальным видом спорта, поэтому возможность быть частью команды я никогда не воспринимаю как должное. Я смотрю Кубок Лэйвера с 11 лет и не могу дождаться, чтобы прочувствовать невероятную атмосферу этого события уже как игрок», — приводит слова Тьена пресс-служба турнира.

Вместе с Тьеном за команду мира сыграют Томми Пол, Тейлор Фриц, Бен Шелтон (все – США), Александр Бублик (Казахстан) и Алекс де Минор (Австралия). Турнир пройдёт с в Лондоне с 25 по 27 сентября.

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