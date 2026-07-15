«Не терпится увидеть, чего они смогут добиться». Агасси — о команде мира на Кубке Лэйвера

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, капитан сборной мира на Кубке Лэйвера Андре Агасси высказался об участии американцев Лёнера Тьена и Томми Пола на Кубке Лэйвера — 2026.

«Томми и Лёрнер — фантастические пополнения нашей команды. Томми приносит ценный опыт Кубка Лэйвера и понимает, что нужно, чтобы соревноваться и побеждать в такой атмосфере, а Лёрнер быстро зарекомендовал себя как один из самых интересных молодых игроков в теннисе. Вместе они формируют очень сильную и сбалансированную команду, и мне не терпится увидеть, чего они смогут добиться в Лондоне», — приводит слова Агасси пресс-служба турнира.

Вместе с Тьеном и Полом за команду мира сыграют Тейлор Фриц, Бен Шелтон (оба – США), Александр Бублик (Казахстан) и Алекс де Минор (Австралия). Турнир пройдёт с в Лондоне с 25 по 27 сентября.