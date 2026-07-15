15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Путинцева — Алина Чараева: результат матча 15 июля, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Яссах

Юлия Путинцева обыграла Алину Чараеву и вышла в 1/4 финала турнира в Яссах
Комментарии

82-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал грунтоовго турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Армении Алину Чараеву (118-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Яссы. 2-й круг
15 июля 2026, среда. 13:40 МСК
Юлия Путинцева
82
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Алина Чараева
118
Армения
Алина Чараева
А. Чараева

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Путинцева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Чараевой один эйс, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

За выход в полуфинал турнира в Яссах Юлия Путинцева поспорит с победительницей матча Маяр Шериф (Египет) — Кайтлин Кеведо (Испания).

Календарь турнира в Яссах
Сетка турнира в Яссах
Материалы по теме
Алина Корнеева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Афинах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android