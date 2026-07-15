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Муте: заставляю себя смотреть теннис сейчас, как развлечение это очень скучно

Муте: заставляю себя смотреть теннис сейчас, как развлечение это очень скучно
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40-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте считает, что теннису нужны реформы, дабы усилить привлекательность для болельщиков.

«Я заставляю себя смотреть теннис сейчас, потому что хочу учиться, но как развлечение это очень скучно. Долгое время я вообще не смотрел матчи, мне было не интересно, я предпочитал что-то другое. Выход игроков на корт должен быть более значимым событием, нужно создавать вокруг них больше ярких образов. Раньше мы играли в костюмах и белыми мячами на траве, и этим спортом занимались только люди определённого круга. Сейчас это уже не так, и, на мой взгляд, так быть не должно. Когда люди рассуждают о ценностях тенниса, будто они прописаны в какой-то книге, — такой книги нет. Мы все разные, мы из разных стран, мы по-разному росли и у нас разные взгляды на жизнь», — сказал Муте в видео на YouTube-канале Tennis Insider Club.

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Новости. Теннис
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