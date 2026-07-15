Муте: нас штрафуют за поломку ракеток, а потом включают это в лучшие моменты турнира

40-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте указал на двойные стандарты ATP по части штрафов игроков.

«Тебя заставляют платить по 10 тыс. за то, что ты сломал ракетку, а потом включают это в нарезку лучших моментов, потому что они хотят продавать билеты через соцсети ATP. Как болельщику тебе нравится видеть человека за образом теннисиста. Не обязательно ломать ракетку специально, но, когда это происходит — это часть игры, и люди будут об этом говорить. Поломка ракетки не перечёркивает всё то, что мы делаем. Если посмотреть на весь сезон целиком, в нём так много вещей, которые вдохновляют детей. А если из-за сломанной ракетки ребёнок начинает вести себя плохо, то, думаю, это родители не справляются со своей работой», — сказал Муте в видео на YouTube-канале Tennis Insider Club.