«Люди начинают думать, что я плохой человек». Муте раскритиковал СМИ за навешивание ярлыка

40-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте раскритиковал СМИ за навешивание на него ярлыка скандалиста.

«Когда проигрываю, я злюсь настолько, что на следующий день все вокруг только и говорят: «Посмотрите, как он себя ведёт». Я не люблю проигрывать, поэтому, конечно, веду себя плохо. А потом об этом пишут статьи, и люди начинают думать, что ты плохой человек. И твоя семья пытается оправдаться: «Но он не плохой, клянусь».

Всё становится настолько запутанным, что я чувствую: СМИ только мешают, всё давление исходит от них. Они будут мусолить эту тему две недели, навесят на тебя ярлык скандалиста, и люди поверят, что ты и есть скандалист. Это была реальность одного дня, но на следующее утро я проснулся с улыбкой. Так почему вы продолжаете напоминать мне о моём безумстве, которое случилось вчера?» — сказал Муте в видео на YouTube-канале Tennis Insider Club.