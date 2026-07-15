«На первом месте — Давид Налбандян». Муратоглу — о лучших теннисистах без титула на ТБШ

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу назвал лучших теннисистов, которые не смогли выиграть турнир «Большого шлема».

«Кто из лучших теннисистов мира никогда не выигрывал турниры «Большого шлема»? Зверев был моим номером один. А кто остался?

Я бы сказал, номер три — Марсело Риос. Потому что он был первой ракеткой мира, потому что он играл в финале против Петра Корды, но так и не выиграл турнир «Большого шлема».

Номер два, Гильермо Кория. В тот период он доминировал на грунтовых кортах. Дошел до финала и вышел на «Ролан Гаррос». У него было два матч-пойнта. Казалось, победа уже в его руках. В итоге проиграл. После этого больше никогда не выходил в финал турниров «Большого шлема».

На первом месте — Давид Налбандян. Он также играл в финале турнира «Большого шлема» на Уимблдоне против Хьюитта. Но помимо этого, он выиграл множество турниров. Он победил всех лучших игроков мира и, по сути, является единственным, кто выиграл турнир серии «Мастерс», обыграв в одном и том же турнире первую, вторую и третью ракетки мира. И этими тремя парнями были не кто иные, как Федерер, Надаль и Джокович», — поделился Муратоглу в социальных сетях.