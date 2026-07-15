Корентен Муте: не хочу ломать ракетки, но не могу совладать с собой

40-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте признался, что ему сложно останавливать себя от поломок ракеток.

«Знаю, что так дела не делаются. Не хочу этого делать. Когда проигрываю сет, мне очень тяжело, не знаю, как удержаться и не сломать ракетку. Хочу, но не могу. Постоянно думал: ладно, знаю, что это неправильный путь — ломать ракетки, не хочу этого делать, но не могу с собой совладать, для меня это слишком сложно. Научите меня, как нужно себя вести, как вы с этим справляетесь, потому что мне так трудно, понимаете, когда проигрываю сет, это настолько тяжело, что не знаю, как не сломать ракетку», — сказал Муте в видео на YouTube-канале Tennis Insider Club.