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Нуну Боржеш – Григор Димитров, результат матча 15 июля, счет 2:0, 2-й круг турнира в Бостаде

Григор Димитров потерпел поражение во втором круге турнира в Бостаде
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Бывшая третья, ныне 146-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров не смог пробиться в 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция.

Бостад. 2-й круг
15 июля 2026, среда. 15:25 МСК
Нуну Боржеш
52
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Григор Димитров
146
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

В матче второго круга 35-летний Димитров (WC) со счётом 4:6, 2:6 проиграл 52-й ракетке мира из Португалии Нуну Боржешу (5).

Встреча Димитрова с Боржешом продлилась 1 час и 6 минут. В её рамках Григор два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Нуну четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Бостаде Боржеш сразится с победителем матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Лучано Дардери (Италия, 2).

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