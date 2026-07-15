Григор Димитров потерпел поражение во втором круге турнира в Бостаде
Поделиться
Бывшая третья, ныне 146-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров не смог пробиться в 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде, Швеция.
Бостад. 2-й круг
15 июля 2026, среда. 15:25 МСК
52
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
146
Григор Димитров
Г. Димитров
В матче второго круга 35-летний Димитров (WC) со счётом 4:6, 2:6 проиграл 52-й ракетке мира из Португалии Нуну Боржешу (5).
Встреча Димитрова с Боржешом продлилась 1 час и 6 минут. В её рамках Григор два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Нуну четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в полуфинал турнира в Бостаде Боржеш сразится с победителем матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Лучано Дардери (Италия, 2).
Комментарии
- 15 июля 2026
-
17:31
-
17:30
-
17:22
-
17:19
-
17:05
-
16:54
-
16:40
-
16:39
-
16:32
-
16:20
-
16:05
-
15:57
-
15:39
-
15:37
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
15:13
-
15:05
-
14:53
-
14:39
-
14:35
-
14:18
-
14:08
-
14:05
-
13:52
-
13:30
-
13:15
-
13:06
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:46
-
12:43
-
12:26