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Роддик — о Синнере: он настоящий джентельмен, внимателен и вежлив. Очень его уважаю!

Роддик — о Синнере: он настоящий джентельмен, внимателен и вежлив. Очень его уважаю!
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Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист, а ныне эксперт Энди Роддик восхитился пятикратным победителем ТБШ, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером за его поведение вне корта.

«Он обладает несравненным смирением. В эти последние две недели я провёл с ним за кулисами больше времени, чем когда‑либо раньше. Синнер всегда настоящий джентльмен: заходит, смотрит каждому в глаза, говорит «привет»… После интервью благодарит не только ведущих, но и всю команду. Янник говорит всем, кто работает за кулисами, что они прекрасно справляются: «Спасибо всем, до скорого». Просто очень внимателен и вежлив. Я очень его уважаю!» — приводит слова Роддика We Love Tennis.

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