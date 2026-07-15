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Беккер — о Синнере на Уимблдоне: после «Ролан Гаррос» все оказывали на него давление

Беккер — о Синнере на Уимблдоне: после «Ролан Гаррос» все оказывали на него давление
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Обладатель шести титулов турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Борис Беккер после финала Уимблдона-2026 высказался о способности пятикратного чемпиона мэйджоров, первой ракетки мира итальянца Янника Синнера действовать под давлением. В решающем матче на Уимблдоне Синнер обыграл Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

«То, что он сказал после матча, было прекрасно. Янник посвящает свою жизнь теннису. У него нет другой жизни, есть только теннис. В трудные дни, особенно после «Ролан Гаррос», все оказывали на него давление и переживали. Посмотрите также на ту любовь, которую он испытывает к соревнованиям: он не просто счастлив победить на Уимблдоне, для него важно, что он играет всё лучше и лучше», — приводит слова Беккера OA Sport.

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