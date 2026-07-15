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«Никогда в жизни не убивался». Бублик — о своём детстве и юности

«Никогда в жизни не убивался». Бублик — о своём детстве и юности
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11-я ракетка мира Александр Бублик (Казахстан) рассказал, какими были его детство и юность.

«Никогда в жизни не убивался. У меня было прекрасное детство, мне не на что жаловаться. Я тренировался по два часика в день максимум. Только в 12–14 лет в академии с отцом проводил на корте чуточку больше времени. У меня было абсолютно нормальное детство. Понятно, что я был вынужден перестать ходить в школу, но до девятого класса всё равно её посещал. Я испытал всё то, что люди испытывают в юности, в детстве. Играл в «казаки-разбойники», ходил в компьютерные клубы, пил «Кока-колу», ну и… поигрывал в теннис.

Очень люблю жизнь, мне нравятся все её аспекты. Конечно, в один момент, лет в 14-16 меня загоняли со спортом. Мне это не нравилось, я хотел гулять по Петербургу», – приводит слова Бублика Sport24.

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