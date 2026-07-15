«Надеюсь, она плавно адаптируется». Петрова — о переходе Пушкарёвой во взрослый теннис

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о предстоящем переходе победительницы Уимблдона-2026 среди девушек россиянки Анны Пушкарёвой из юниорского тенниса во взрослый.

«В WTA-туре спортсменки опытные, тактически гибкие и находятся в отличной форме, поэтому нужно быть готовой к тяжёлым матчам. Кроме того, существует тенденция, что профессионалы неохотно принимают новичков и стараются всеми силами не пустить их в свою среду. У Пушкарёвой отличные физические данные, она прекрасно передвигается по корту, владеет всем арсеналом ударов и играет разнообразно. Надеюсь, для неё этот переход пройдёт без критических трудностей, она плавно адаптируется и будет радовать нас высокими результатами. Мне тоже интересно посмотреть, как Анна зарекомендует себя во взрослом теннисе. Желаю ей больших успехов», – цитирует Петрову пресс-служба Олимпийского комитета России в своём телеграм-канале.