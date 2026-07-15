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«Я не фанатик этого спорта». Бублик — о влиянии чрезмерных эмоций во время матчей

«Я не фанатик этого спорта». Бублик — о влиянии чрезмерных эмоций во время матчей
Getty Images
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Казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что чрезмерная эмоциональность мешает ему во время матчей, но он не придаёт этому большого значения.

«Понятное дело, что это мешает. Просто меня это не беспокоит абсолютно. Есть слово «фанат», а есть слово «фанатик». Так вот я не фанатик этого спорта. Играю в удовольствие и потому, что мне хорошо платят.

Задумывался о каком-то результате я, возможно, пару лет назад. Попробовал догнать кого-то из своих товарищей в титульной гонке, мне стало это чуточку интересней. Я быстро смог выполнить свои финансовые цели, а потом мне стал интересен результат. Но убиваться ради него я не буду. Поменять себя ради фантомного шанса когда-то где-то что-то выиграть? Мне это просто не по душе», — приводит слова Бублика Sport24.

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