Хачанов: особенной подготовки к Уимблдону не было

22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о подготовке к Уимблдону — 2026, на котором не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, уступив итальянцу Флавио Коболли со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

«Не было особенной подготовки, у нас каждый год сезон примерно одинаковый. Очень мало времени для перехода с грунта на траву, конечно, это зависит от того, как хорошо играешь в Париже. Пару дней отдохнул, залетел в Москву увидеть семью, сразу полетел в Женеву, у нас там был выставочный турнир, чтобы как можно быстрее начать тренироваться на траве, потому что тяжело найти травяные корты хорошего вида. После этого сразу в Галле. Не было большой и длинной подготовки, основной упор был на игре и адаптации передвижения — [здесь] большая разница с другими покрытиями. Немножко физической подготовки, чтобы чуть ниже сгибать ноги», — рассказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.