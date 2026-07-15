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Хачанов: особенной подготовки к Уимблдону не было

Хачанов: особенной подготовки к Уимблдону не было
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22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о подготовке к Уимблдону — 2026, на котором не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, уступив итальянцу Флавио Коболли со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 7 7 2 2
0 		7 7 6 5 6 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Не было особенной подготовки, у нас каждый год сезон примерно одинаковый. Очень мало времени для перехода с грунта на траву, конечно, это зависит от того, как хорошо играешь в Париже. Пару дней отдохнул, залетел в Москву увидеть семью, сразу полетел в Женеву, у нас там был выставочный турнир, чтобы как можно быстрее начать тренироваться на траве, потому что тяжело найти травяные корты хорошего вида. После этого сразу в Галле. Не было большой и длинной подготовки, основной упор был на игре и адаптации передвижения — [здесь] большая разница с другими покрытиями. Немножко физической подготовки, чтобы чуть ниже сгибать ноги», — рассказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.

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