«Я принимал неправильные решения, торопился». Хачанов — об игре с Коболли на Уимблдоне

22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о встрече с итальянцем Флавио Коболли в третьем круге Уимблдона-2026, в которой россиянин уступил со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.
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«Люблю «Большие шлемы» не только из-за того, что это особенные турниры и самые большие в нашем спорте, а потому что, если ты силён физически и ментально, можешь выдерживать. Даже если что-то не получилось, не пошло, ты можешь добить соперника в пяти сетах. У меня хорошая статистика в четырёх-пяти сетах. В последние годы я стал больше проигрывать в пяти сетах.
Если говорить про этот матч, очень здорово начал, Коболли не то что не ожидал, но проиграть 0:6 на траве странно. Затем будто матч начался сначала. Каждый брал свою подачу, он стал играть чуть агрессивнее, выиграв второй сет, тай-брейк. Я выиграл третий сет, ни одной подачи не проиграл. До четвёртого сета, когда было 1:0 и 0:40, была возможность взять инициативу в свои руки и добить, как только я не воспользовался этой возможностью и проиграл свою подачу, мне кажется, физически чуть-чуть подсел и он поменял игру, отошёл назад, включил, как говорят в футболе, «автобус». Я решения неправильные принимал, торопился, потерял инициативу. Уровень чуть упал, а он был на высоте.
Как играть против «автобуса»? Это глобальный вопрос: больше ходить, трава медленнее, тебя обводят. Куда ходить? Надо лучше готовить атаку, больше открывать корт, если он стоит далеко. Коболли очень быстрый, читает игру. Всегда вопрос подачи-приёма, с этого начинается розыгрыш в мужском теннисе. Это колоссальное преимущество. Ты можешь говорить о розыгрыше после того, как хорошо подаёшь или, если не принимаешь, ты не можешь ничего сделать на подаче соперника. С этого всё начинается», — рассказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.
- 15 июля 2026
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