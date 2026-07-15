15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нет времени на депрессуху». Хачанов — о переключении после поражений

«Нет времени на депрессуху». Хачанов — о переключении после поражений
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов выразил мнение, что умение быстро переключаться после поражений необходимо для успеха в теннисе.

«Переключаться нужно быстро. Нет другого выбора. Самое главное — понимать, что происходит. Нет времени на депрессуху. Это было давно, но знаю на своём опыте: если начинаешь этим жить, там чёрное, здесь белое, каждый матч прожитый, заходишь в психологическую яму.

Занимаюсь своим любимым делом. Мне нравится играть, я мотивирован. В этом сезоне пока что не те результаты, к которым стремлюсь. Это факт. Мне нужно взять и понять, где могу быть лучше, что нужно делать лучше, прибавлять. Если не прибавляешь, стоишь на месте или идёшь назад», — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.

Материалы по теме
Медведев и Хачанов переходят на хард, а Рублёв — на грунт. Расписание турниров июля
Медведев и Хачанов переходят на хард, а Рублёв — на грунт. Расписание турниров июля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android