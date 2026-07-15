«Нет времени на депрессуху». Хачанов — о переключении после поражений

Российский теннисист Карен Хачанов выразил мнение, что умение быстро переключаться после поражений необходимо для успеха в теннисе.

«Переключаться нужно быстро. Нет другого выбора. Самое главное — понимать, что происходит. Нет времени на депрессуху. Это было давно, но знаю на своём опыте: если начинаешь этим жить, там чёрное, здесь белое, каждый матч прожитый, заходишь в психологическую яму.

Занимаюсь своим любимым делом. Мне нравится играть, я мотивирован. В этом сезоне пока что не те результаты, к которым стремлюсь. Это факт. Мне нужно взять и понять, где могу быть лучше, что нужно делать лучше, прибавлять. Если не прибавляешь, стоишь на месте или идёшь назад», — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.