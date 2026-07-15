15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элена Мичич — Чжэн Циньвэнь, результат матча 15 июля 2026, счёт 0:2, 2-й круг; WTA 250 Афины

Чжэн Циньвэнь уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Афинах
Комментарии

135-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Афинах, одолев во втором круге соперницу из Австралии Элену Мичич, занимающую в мировом рейтинге 302-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Афины. 2-й круг
15 июля 2026, среда. 17:40 МСК
Элена Мичич
302
Австралия
Элена Мичич
Э. Мичич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
135
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

По ходу матча Мичич не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку, а также не заработала ни одного брейк-пойнта. Циньвэнь подала навылет 12 раз, сделала одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Циньвэнь сразится с победительницей встречи между Барборой Крейчиковой и Кароль Монне.

Сетка турнира в Афинах
Материалы по теме
21-летняя Ибрагимова выиграла первый матч в туре. Блинкова растеряла преимущество в Афинах
21-летняя Ибрагимова выиграла первый матч в туре. Блинкова растеряла преимущество в Афинах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android