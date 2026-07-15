Чжэн Циньвэнь уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Афинах
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135-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Афинах, одолев во втором круге соперницу из Австралии Элену Мичич, занимающую в мировом рейтинге 302-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.
Афины. 2-й круг
15 июля 2026, среда. 17:40 МСК
302
Элена Мичич
Э. Мичич
Окончен
0 : 2
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|2
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135
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
По ходу матча Мичич не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку, а также не заработала ни одного брейк-пойнта. Циньвэнь подала навылет 12 раз, сделала одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных.
В следующем круге Циньвэнь сразится с победительницей встречи между Барборой Крейчиковой и Кароль Монне.
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