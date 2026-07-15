Чжэн Циньвэнь уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Афинах

135-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Афинах, одолев во втором круге соперницу из Австралии Элену Мичич, занимающую в мировом рейтинге 302-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

По ходу матча Мичич не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку, а также не заработала ни одного брейк-пойнта. Циньвэнь подала навылет 12 раз, сделала одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Циньвэнь сразится с победительницей встречи между Барборой Крейчиковой и Кароль Монне.