22-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов рассказал, кого из теннисистов видит в роли тренера в будущем.

— Кто бы из суперзвёзд нынешнего тенниса смог бы в будущем стать хорошим тренером?

— Думаю, Роджер [Федерер]. Вспомнил, это было в Австралии в этом году. Мы разговаривали с ним минут 30-40, он очень открытый, потому что уже закончил карьеру. Не думаю, что он бы это делал так же, как Новак, во время карьеры.

Я у него спрашивал, как он готовился летом, почему улетал в Дубай, он там много лет делал сбор перед американской серией. Он достаточно рано это начал делать, с 24-25 лет. Роджер сказал: «В один момент Мирка сказала, что нужно успокоиться, потому что боится за моё сердце. Нужно перестать туда летать и оставаться в горах Швейцарии».

Сказал, что если буду на предсезонке в Дубае, чтобы звонил, он готов приехать тренироваться. Не вижу его в роли тренера, чтобы он с кем-то ездил, мало верится. Больше как наставник-консультант, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.