Мама Хольгера Руне: теперь он может выполнять любые движения на корте

Мама 72-й ракетки мира датского теннисиста Хольгера Руне, Анеке Руне, которая также является его менеджером, рассказала о возвращении сына в ATP-тур после травмы. Теннисист восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия, полученного в октябре на турнире в Стокгольме.

«Сейчас у него уже полноценные игровые тренировки. Никаких ограничений больше нет — он свободно двигается по корту. Мы не торопились и дали на восстановление столько времени, сколько было нужно. Теперь между правой и левой ногой больше нет никакой разницы.

Две недели назад лечащий врач провёл обследование, было видно, что он очень доволен результатами. Снимки выглядят отлично. Уверены, что с ахилловым сухожилием больше ничего не случится. Теперь Хольгер может без ограничений выполнять любые движения на корте. Он очень счастлив. Это уже совсем другой Хольгер.

Последнее время он тренировался в Копенгагене с несколькими датскими игроками. Теперь мы возвращаемся в Монако, где Хольгер будет проводить полноценные тренировочные матчи с теннисистами ATP. Последние недели постепенно увеличивали нагрузки. Если всё пойдёт по плану, в начале августа поедем в Монреаль, затем сыграем в Цинциннати, а после этого — на US Open», — приводит слова Анеке издание BT.