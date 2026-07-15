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«Привык тренироваться в объёме». Карен Хачанов — об отношении к тренировкам с возрастом

«Привык тренироваться в объёме». Карен Хачанов — об отношении к тренировкам с возрастом
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, меняется ли его подход к тренировочному процессу с возрастом.

«Амбиции есть, привык тренироваться в объёме. Я уехал из России в 15,5 лет, тренировался за границей с Ведраном [Мартичем], который до сих пор помогает, мой главный тренер [в жизни]. Они с Женей [Донским] вдвоём. Ведран меня знает с 15 лет.

Он инженер-техник старой формации, верит, что объём – это как растили чемпионов, вокруг этого и строится процесс. Я бы не сказал, что тренируюсь меньше, наверное, столько же. Вопрос послаблений, наверное, больше психологии, а не объёма», – сказал Хачанов в выпуске «Хардкорт» для First&Red.

В мае Хачанову исполнилось 30 лет.

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