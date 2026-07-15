«Если он кайфует, почему нет?» Хачанов — о мотивации на примере карьеры Джоковича

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответит, мотивирует ли его длительная карьера серба Новака Джоковича играть до значительного для спортсмена возраста.

— Стимулирует ли пример Джоковича играть до 40 лет?

— Всё очень индивидуально. Если он кайфует, находится в хорошей форме, имеет мотивацию играть и продолжать зарабатывать, почему нет? Он сейчас выбирает, играет сколько, 14 турниров в году? Новак мне говорил, что в один момент начал смотреть на календарь Роджера [Федерера] после 35 лет и пытаться анализировать, что тот делал в своё время. У него до сих пор получается быть в топ-5, топ-10. Он не раз говорил, что рейтинг уже не важен, играет ради больших турниров, но он как минимум выступает в полуфиналах. Что тут говорить? – сказал Хачанов в выпуске «Хардкорт» для First&Red.

В мае Хачанову исполнилось 30 лет, Джоковичу — 39.