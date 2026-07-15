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«Боялся подойти, фоткал из-за угла». Хачанов — о встрече Аль Пачино в Нью-Йорке

«Боялся подойти, фоткал из-за угла». Хачанов — о встрече Аль Пачино в Нью-Йорке
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился историей, как встретил знаменитого американского актёра Аль Пачино, известного по роли Майкла Корлеоне в культовой трилогии «Крестный отец».

«У меня любимый актёр — Аль Пачино, один раз видел его в одном из ресторанов Нью-Йорка. Я к нему стремался подойти, это ужин в его личное время. Не захотел быть фанатом, который к нему подбежит. Стоял из-за угла и фотографировал. Не было никого видно, но я сфоткал (смеётся)», – рассказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.

Ранее Хачанов не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026. Он уступил итальянцу Флавио Коболли со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 7 7 2 2
0 		7 7 6 5 6 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Комментарии
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