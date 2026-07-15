«Боялся подойти, фоткал из-за угла». Хачанов — о встрече Аль Пачино в Нью-Йорке
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился историей, как встретил знаменитого американского актёра Аль Пачино, известного по роли Майкла Корлеоне в культовой трилогии «Крестный отец».
«У меня любимый актёр — Аль Пачино, один раз видел его в одном из ресторанов Нью-Йорка. Я к нему стремался подойти, это ужин в его личное время. Не захотел быть фанатом, который к нему подбежит. Стоял из-за угла и фотографировал. Не было никого видно, но я сфоткал (смеётся)», – рассказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.
Ранее Хачанов не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026. Он уступил итальянцу Флавио Коболли со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.
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