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«Я бы не стал делиться». Хачанов — об общении на философские темы с теннисистами

«Я бы не стал делиться». Хачанов — об общении на философские темы с теннисистами
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, с кем хорошо общается в туре и может ли разговаривать с другими представителями своего вида спорта на философские темы.

— Есть кто из теннисистов, с кем нравится философствовать?
— Нет. Я бы не стал делиться. Хорошо общаюсь с Димитровым, с Новаком [Джоковичем] часто разговаривали, он рассказывал про ситуацию в Сербии, почему уехал. Про жизнь больше с ним бывали разговоры, – сказал Хачанов в видео на YouTube канале First&Red.

Ранее на Уимблдоне 2026 года Хачанов сумел дойти до третьего круга, но проиграл в матче за выход в 1/8 финала итальянцу Флавио Коболли. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 7 7 2 2
0 		7 7 6 5 6 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
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