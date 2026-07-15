«Я бы не стал делиться». Хачанов — об общении на философские темы с теннисистами

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, с кем хорошо общается в туре и может ли разговаривать с другими представителями своего вида спорта на философские темы.

— Есть кто из теннисистов, с кем нравится философствовать?

— Нет. Я бы не стал делиться. Хорошо общаюсь с Димитровым, с Новаком [Джоковичем] часто разговаривали, он рассказывал про ситуацию в Сербии, почему уехал. Про жизнь больше с ним бывали разговоры, – сказал Хачанов в видео на YouTube канале First&Red.

Ранее на Уимблдоне 2026 года Хачанов сумел дойти до третьего круга, но проиграл в матче за выход в 1/8 финала итальянцу Флавио Коболли. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.