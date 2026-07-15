Карен Хачанов рассказал, видит ли своих детей теннисистами и готов ли их тренировать

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о перспективах его сыновей в теннисе и потенциальной работе их тренером.

— Видишь ли своих детей в теннисе и смог бы стать их.тренером?

— Старший вроде вообще как-то к теннису… Не то что не имеет никакого отношения: ему нравится, нравится тусовка и движуха. Когда приезжает, гордится, кайфует, хочет играть со мной на этих больших кортах. Но он играл, когда ему было четыре-пять, без энтузиазма, больше нравилось в бейсбол. Мы решили не продолжать. Он начал играть в футбол, сейчас ему нравится баскетбол. Есть, в кого расти, он высокий, ему почти семь лет. Это старший, Давид.

Младшему, Михаилу, только исполнилось три годика, про него рано говорить. По психотипу, кстати, сказал бы, что он мог бы. Он усидчивый, спокойный. Виднеется больше одиночный вид спорта. Но это всё рано, надо смотреть, есть ли предрасположенность к спорту, талант.

На примере многих теннисистов мне самое главное, чтобы не портились отношения отца и сына, матери и дочери. Неважно, кто кого тренирует, мне кажется, в жизни гораздо важнее, чтобы у вас были хорошие отношения, чем ты заиграешь или сыграешь. Если на кону будет стоять это, конечно же, нет, — сказал Хачанов в выпуске «Хардкорт» для First&Red.