Сегодня, 15 июля, на грунтовых кортах Бостада, Швеция, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Теннис. Турнир АТР-250, Бостад. Результаты матчей 15 июля

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) – 6:4, 3:6, 6:7 (4:7);

Нуну Боржеш (Португалия) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:2;

Стефано Травалья (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина) – 6:4, 6:2;

Даниэль Альтмайер (Германия) – Лучано Дардери (Италия) — 4:6, 4:6.

Действующий чемпион турнира — итальянец Лучано Дардери.