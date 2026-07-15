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Турнир АТР-250, Бостад: результаты матчей 15 июля

Турнир АТР-250, Бостад: результаты матчей 15 июля
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Сегодня, 15 июля, на грунтовых кортах Бостада, Швеция, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Теннис. Турнир АТР-250, Бостад. Результаты матчей 15 июля

  • Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) – 6:4, 3:6, 6:7 (4:7);
  • Нуну Боржеш (Португалия) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:2;
  • Стефано Травалья (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина) – 6:4, 6:2;
  • Даниэль Альтмайер (Германия) – Лучано Дардери (Италия) — 4:6, 4:6.

Действующий чемпион турнира — итальянец Лучано Дардери.

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