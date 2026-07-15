Мария Саккари обыграла Хэрриет Дарт во втором круге турнира WTA-250 в Афинах
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37-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари во втором круге турнира WTA-250 в Афинах обыграла соперницу из Великобритании Хэрриет Дарт, занимающую в мировом рейтинге 152-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:2.
Афины. 2-й круг
15 июля 2026, среда. 19:40 МСК
152
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
|
|6
37
Мария Саккари
М. Саккари
По ходу матча Дарт ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. Саккари сделала один эйс, сделала одну двойную ошибку, а также сумела реализовать пять брейк-пойнтов из девяти.
В следующем круге Мария Саккари сразится с победительницей встречи между Маи Хонтамой и Алисией Паркс.
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