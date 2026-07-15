Флавио Коболли проиграл во втором круге турнира ATP-250 в Умаге
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Девятая ракетка мира итальянец Флавио Коболли вылетел с турнира категории ATP-250 в Умаге, Хорватия, уступив в матче второго круга 67-й ракетке мира Роману Андресу Бурручаге (Аргентина). Встреча закончилась со счётом 2:6, 4:6.
Умаг. 2-й круг
15 июля 2026, среда. 20:05 МСК
9
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
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67
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага
Матч продолжался 1 час 38 минут. Коболли два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из двух. Бурручага сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником аргентинского теннисиста станет победитель в матче между Пабло Карреньо-Бустой и Камило Уго Карабельей.
Турнир ATP-250 в Умаге проходит с 13 по 18 июля.
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