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Кафельников высказался о борьбе Зверева за первую строчку в рейтинге ATP

Кафельников высказался о борьбе Зверева за первую строчку в рейтинге ATP
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Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников оценил перспективы второй ракетки мира Александра Зверева в борьбе за первую строчку в рейтинге ATP.

— Синнер сказал, что после победы на «Шлеме» Саша будет бороться за первую строчку. Как думаете, получится у него или нет?
— Если бы он выиграл Уимблдон, реально претендовал бы на первую позицию, потому что два турнира «Большого шлема» — это огромный задел в очках. Тем более сейчас начинается серия, где Зверев всегда отличался хорошими результатами. Это и Цинциннати, и Монреаль, и US Open, хардовый сезон. Поэтому, естественно, если он себя проявит, выиграет один, может быть, два «Мастерса» — почему нет? — сказал Кафельников в эфире шоу «Хардкорт» на канале First&Red.

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