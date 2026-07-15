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Арина Соболенко поделилась новыми снимками с отдыха на Миконосе

Арина Соболенко поделилась новыми снимками с отдыха на Миконосе
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала у себя на странице в соцсети новые фотографии, сделанные во время её отдыха на острове Миконос. Вместе со спортсменкой на курорте присутствует её жених греческого происхождения Георгиос Франгулис.

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

На прошедшем для теннисисток Уимблдоне-2026 Арина Соболенко уступила представительнице Японии Наоми Осаке со счётом 2:6, 6:7 (2:7) в четвёртом круге. Выиграла турнир чешка Линда Носкова.

Георгиос Франгулис является основателем международной сети здорового питания Oakberry. С ним Арина Соболенко состоит в отношениях с весны 2024 года, а в марте 2026 года перед турниром в Майами, США, теннисистка объявила о помолвке.

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