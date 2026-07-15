Аванесян вылетела с турнира WTA-250 в Яссы, проиграв во втором круге
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Армянская теннисистка Элина Аванесян проиграла во втором круге турнира категории WTA-250 в Яссы. Матч с 45-й ракеткой мира Петрой Марчинко (Хорватия) закончился со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).
Яссы. 2-й круг
15 июля 2026, среда. 20:55 МСК
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Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
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45
Петра Марчинко
П. Марчинко
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Аванесян допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать 8 брейк-пойнтов из 12. Марчинко сделала девять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16 Обе теннисистки ни разу не подали навылет.
Следующей соперницей Петры Марчинко станет представительница Словении Тамара Зиданшек.
Грунтовый турнир серии WTA-250 в Яссы (Румыния) проходит с 13 июля и завершится 19 июля.Действующей чемпионкой соревнований является 204-я ракетка мира Ирина Бегу.
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