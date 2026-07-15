Сегодня, 15 июля, на грунтовых кортах в Яссах, Румыния, продолжился турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Теннис. Турнир WTA-250, Яссы. Результаты матчей 15 июля

Юлия Путинцева (Казахстан) — Алина Чараева (Армения) — 6:3, 6:3;

Анна Бондарь (Венгрия) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:7 (5:7), 7:5 (7:5), 5:7;

Клара Бюрель (Франция) — Эльза Жакемо (Франция) — 6:1, 6:1;

Элина Аванесян (Армения) — Петра Марчинко (Хорватия) — 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).

Турнир категории WTA-250 в Яссах проходит с 13 по 19 июля.