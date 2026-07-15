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Матч Циципаса и Кима во втором круге турнира в Гштааде отложен из-за темноты

Матч Циципаса и Кима во втором круге турнира в Гштааде отложен из-за темноты
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Матч второго круга турнира категории АТР-250 в Гштааде между 186-й ракеткой мира швейцарцем Жеромом Кимом и греком Стефаносом Циципасом, занимающим в мировом рейтинге 85-е место, отложен на четверг из-за темноты. Спортсмены успели провести два сета и перевести игру в третью партию, счёт в которой дошёл до равного – 5:5. Первый сет выиграл Циципас (6:4), второй – Ким (7:6 (7:2)).

Гштаад. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 15:00 МСК
Жером Ким
186
Швейцария
Жером Ким
Ж. Ким
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 5
6 		6 2 5
         
Стефанос Циципас
85
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Победитель этой встречи сразится с французом Артуром Риндеркнешем. Действующим чемпионом соревнований в Гштааде является нынешняя 11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик, который также принимает в турнире участие в этом году.

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