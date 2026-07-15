Матч Циципаса и Кима во втором круге турнира в Гштааде отложен из-за темноты

Матч второго круга турнира категории АТР-250 в Гштааде между 186-й ракеткой мира швейцарцем Жеромом Кимом и греком Стефаносом Циципасом, занимающим в мировом рейтинге 85-е место, отложен на четверг из-за темноты. Спортсмены успели провести два сета и перевести игру в третью партию, счёт в которой дошёл до равного – 5:5. Первый сет выиграл Циципас (6:4), второй – Ким (7:6 (7:2)).

Победитель этой встречи сразится с французом Артуром Риндеркнешем. Действующим чемпионом соревнований в Гштааде является нынешняя 11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик, который также принимает в турнире участие в этом году.