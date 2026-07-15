Майя Хвалиньска снялась с турнира WTA-250 в Гамбурге

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2026 польская теннисистка Майя Хвалиньска снялась с турнира категории WTA-250 в Гамбурге из-за травмы.

«К сожалению, несмотря на положительную динамику восстановления моей лодыжки, я пока ещё не готова вернуться к соревнованиям. Поэтому мне придётся пропустить турнир в Гамбурге в этом году», – приводит слова Хвалиньской польский журналист Михал Самульски на своей странице в X.

На Уимблдоне 2026 года польская теннисистка проиграла тайке Мананчэйа Савангкаев в первом матче турнира со счётом 6:2, 5:7, 2:6.

Турнир в Гамбурге пройдёт с 20 по 26 июля. Действующая чемпионка — Лоис Буассон (Франция).