Майя Хвалиньска снялась с турнира WTA-250 в Гамбурге
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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2026 польская теннисистка Майя Хвалиньска снялась с турнира категории WTA-250 в Гамбурге из-за травмы.
«К сожалению, несмотря на положительную динамику восстановления моей лодыжки, я пока ещё не готова вернуться к соревнованиям. Поэтому мне придётся пропустить турнир в Гамбурге в этом году», – приводит слова Хвалиньской польский журналист Михал Самульски на своей странице в X.
На Уимблдоне 2026 года польская теннисистка проиграла тайке Мананчэйа Савангкаев в первом матче турнира со счётом 6:2, 5:7, 2:6.
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:20 МСК
164
Мананчэйа Савангкаев
М. Савангкаев
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7
|6
|
|5
|2
21
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Турнир в Гамбурге пройдёт с 20 по 26 июля. Действующая чемпионка — Лоис Буассон (Франция).
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