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Майя Хвалиньска снялась с турнира WTA-250 в Гамбурге

Майя Хвалиньска снялась с турнира WTA-250 в Гамбурге
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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2026 польская теннисистка Майя Хвалиньска снялась с турнира категории WTA-250 в Гамбурге из-за травмы.

«К сожалению, несмотря на положительную динамику восстановления моей лодыжки, я пока ещё не готова вернуться к соревнованиям. Поэтому мне придётся пропустить турнир в Гамбурге в этом году», – приводит слова Хвалиньской польский журналист Михал Самульски на своей странице в X.

На Уимблдоне 2026 года польская теннисистка проиграла тайке Мананчэйа Савангкаев в первом матче турнира со счётом 6:2, 5:7, 2:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:20 МСК
Мананчэйа Савангкаев
164
Таиланд
Мананчэйа Савангкаев
М. Савангкаев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 6
6 		5 2
         
Майя Хвалиньска
21
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

Турнир в Гамбурге пройдёт с 20 по 26 июля. Действующая чемпионка — Лоис Буассон (Франция).

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