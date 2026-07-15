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Турнир АТР-250, Гштаад: результаты матчей 15 июля

Турнир АТР-250, Гштаад: результаты матчей 15 июля
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Сегодня, 15 июля, на грунтовых кортах Гштаада, Швейцария, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Теннис. Турнир АТР-250, Гштаад. Результаты матчей 15 июля

  • Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 7:6 (7:2), 7:6 (7:5);
  • Артур Риндеркнеш (Франция) – Клеман Табюр (Франция) – 6:7 (9:11), 7:6 (7:5); 7:5;
  • Янник Ханфман (Германия) – Валантен Вашеро (Монако) – 4:6, 6:3, 6:4.

Встреча между Жеромом Кимом и Стефаносом Циципасом будет закончена в четверг из-за наступившей вечером темноты.

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