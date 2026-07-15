Сегодня, 15 июля, на грунтовых кортах Гштаада, Швейцария, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Теннис. Турнир АТР-250, Гштаад. Результаты матчей 15 июля

Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 7:6 (7:2), 7:6 (7:5);

Артур Риндеркнеш (Франция) – Клеман Табюр (Франция) – 6:7 (9:11), 7:6 (7:5); 7:5;

Янник Ханфман (Германия) – Валантен Вашеро (Монако) – 4:6, 6:3, 6:4.

Встреча между Жеромом Кимом и Стефаносом Циципасом будет закончена в четверг из-за наступившей вечером темноты.