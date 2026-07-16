Турнир ATP-250, Умаг: результаты матчей 15 июля

Сегодня, 15 июля, на грунтовых кортах города Умаг, Хорватия, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Теннис. Турнир АТР-250, Умаг. Результаты матчей 15 июля