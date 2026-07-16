Турнир ATP-250, Умаг: результаты матчей 15 июля
Сегодня, 15 июля, на грунтовых кортах города Умаг, Хорватия, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.
Теннис. Турнир АТР-250, Умаг. Результаты матчей 15 июля
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Даниэль Мерида Агилар (Испания) — 5:7, 4:6;
- Федерико-Агустин Гомес (Аргентина) — Маттео Арнальди (Италия) — 3:6, 7:5, 3:6;
- Хуан-Карлос Прадо-Анхело (Боливия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:7 (2:7), 1:6;
- Марко Трунгеллити (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 4:6, 5:7;
- Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:3, 5:7, 5:7;
- Флавио Коболли (Италия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — 2:6, 4:6;
- Люка Ван Ан (Франция) — Титуан Дрог (Франция) — 1:6, 6:1, 5:7;
- Дино Прижмич (Хорватия) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:3, 6:7 (5:7), 0:4 (снятие Прижмича).
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