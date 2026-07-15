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Турнир WTA-250, Афины: результаты матчей 15 июля

Турнир WTA-250, Афины: результаты матчей 15 июля
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Сегодня, 15 июля, на хардовых кортах в Афинах, Греция, продолжился турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Теннис. Турнир WTA-250, Афины. Второй круг. Результаты матчей 15 июля

Элена Мичич (Австралия) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4:6, 1:6;
Хэрриет Дарт (Великобритания) – Мария Саккари (Греция) – 1:6, 2:6;
Маи Хонтама (Япония) – Алисия Паркс (США) – 7:6 (7:4), 2:6, 5:7;
Лилли Таггер (Австрия) – Сара Бейлек (Чехия) – 2:6, 2:6.

Турнир WTA-250 в греческой столице завершится в воскресенье, 19 июля.

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