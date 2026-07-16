Жоао Фонсека рассказал о планах на предстоящие турниры сезона

27-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал о планах на ближайшие турниры сезона.

«Планирую сыграть в Монреале и Цинциннати. Затем я поеду в Нью-Йорк, отдохну неделю и приму участие в Открытом чемпионате США. В Вашингтоне играть не буду. Останусь в Бразилии на некоторое время, а затем сразу же начну подготовку, несмотря на то, что Кубок Дэвиса проходит здесь, в Рио-де-Жанейро. Останусь с командой, а затем сразу отправлюсь в Азию. Возможно, это будет самый длинный тур года. Сейчас я остаюсь в Рио, чтобы отдохнуть, потренироваться, сосредоточиться на том, что мне нужно улучшить, и выложиться на полную в туре на харде», — приводит слова Фонсеки ESPN.com.br.