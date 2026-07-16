Турнир ATP-250 в Умаге: расписание матчей 16 июля

Сегодня, 16 июля, в Умаге, Хорватия, состоится четвёртый игровой день грунтового турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей дня.

Теннис. ATP-250, грунт, Умаг. Расписание игрового дня на 16 июля (мск):

17:00. Даниэль Мерида-Агилар (Испания) — Титуан Дрог (Франция);

19:00. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Маттео Арнальди (Италия);

19:30. Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — Камило Уго Карабельи (Аргентина);

22:00. Алекс Молчан (Словакия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Турнир категории ATP-259 проходит в Умаге с 13 по 18 июля. Действующим чемпионом является итальянец Лучано Дардери.